«Фонтанка»: в бизнес-центре «Полис Центр» прошли обыски

Фото: arendum.com

В петербургском бизнес-центре «Полис Центр» прошли оперативно-разыскные мероприятия, сообщает «Фонтанка». По информации издания, сотрудники, посетители и арендаторы столкнулись с трудностями при попытке попасть внутрь и покинуть свои офисы.

По данным «Фонтанки», днем сотрудники правоохранительных органов перестали пускать гостей и сотрудников компаний, расположенных в «Полис Центре». Спустя какое-то время они начали пропускать их на рабочие места, записывая в журнал данные. По состоянию на 15:30 полиция еще стояла на входе. Другие подробности неизвестны.

Ранее сотрудники силовых структур провели обыски на автомобильном заводе Toyota в Санкт-Петербурге. В Сети появились кадры, засвидетельствовавшие присутствие силовиков на предприятии. По словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов не выпускали работников завода с территории завода. Причины обысков неизвестны до сих пор.

До этого в квартире российского YouTube-блогера Андрея Рудого в Дзержинске прошли обыски. Сам автор видеороликов сообщил, что его защитник ознакомился с постановлением об обыске, в нем говорилось, что активисты Илья Мясковский, Глеб Калинычев и сам Рудой вместе разместили пост с антивоенными граффити с улиц Нижнего Новгорода.