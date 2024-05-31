«Фонтанка» узнала об аресте петербургского велоактивиста за госизмену «Фонтанка»: лидер ассоциации «Пошли-поехали» Мойжес арестован за госизмену

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Фонтанка» сообщает об аресте исполнительного директора ассоциации «Пошли-поехали» велоактивиста Германа Мойжеса по делу о государственной измене. Авторы издания пишут, что мужчину задержали в Санкт-Петербурге 28 мая, вечером 30 мая его отправили в московское СИЗО «Лефортово».

Издание уточняет, что несколько автомобилей попытались остановить Мойжеса на набережной Крюкова, однако мужчина поехал дальше. «Фонтанка» пишет, что второй раз те же машины приехали за Мойжесом к дому на набережной Фонтанки, где часто проходят квартирники, там велосипедиста и задержали.

В материале издания утверждается, что велосипедист хотел улететь в Германию к родственнице, которую он планировал привезти в Россию на лето. В публикации издания также говорится, что мужчина активно выступал за платные парковки, на обсуждении этого вопроса в Законодательном собрании Санкт-Петербурга он жаловался, что против него развернули информационную кампанию в связи с его немецким гражданством.

Ранее сообщалось, что в прошлом году по статьям о государственной измене и шпионаже в России приговорили 48 человек. Этот показатель вырос в три раза в сравнении с 2022 годом. В июне 2023 года наказание за государственную измену было ужесточено вплоть до пожизненного заключения.