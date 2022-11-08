«Фонтанка»: военкомат прислал повестку моряку с затонувшего крейсера

Как сообщает «Фонтанка», семье служившего поваром на затонувшем крейсере «Москва» Михаила Т. (имя изменено) в конце октября пришла повестка из военкомата Фрунзенского района Санкт-Петербурга. В издании пишут, что призывник не смог явиться в военкомат, так как он уже полгода числится без вести пропавшим.

Журналисты издания отметили, что в повестке военком Александр Воронин просил Михаила явиться в здание военного комиссариата для того, чтобы уточнить документы воинского учета по мобилизации.

За неявку в указанное время и место без уважительной причины вы можете быть привлечены к ответственности, — сказано в документе.

Как сообщает издание, мать Михаила подтвердила, что получила повестку на сына.

Путаница какая-то была, — отметила женщина.

Один из знакомых Михаила сообщил «Фонтанке», что тот поступил на срочную службу меньше года назад, в армию не стремился.

Связь с нами поддерживали только тогда, когда они были в порту. О спецоперации им не рассказывали, все узнавал от нас, когда выходил в сеть, — добавил друг без вести пропавшего.

По данным журналистов, в море он вышел в начале 2022 года, а 8 апреля «Москва» вышла из порта Севастополя и с того времени Михаил на связь не выходил. По официальной версии Минобороны, в ночь на 14 апреля на крейсере сдетонировал боезапас, из-за чего судно затонуло.

Журналисты предполагают, что повестка пришла Михаилу из-за того, что Фрунзенский районный военкомат попросту не получил информацию о произошедшем на крейсере «Москва». В администрации Фрунзенского района рассказали, что в ходе частичной мобилизации им пришлось разослать большое количество повесток за небольшой срок.

Базы данных районного военкомата не всегда имели актуальные сведения. К сожалению, ошибки случались, — посетовал пресс-секретарь Михаил Калинин.

Он пообещал, что в случае ошибочной отправки повестки администрация Фрунзенского района сделает все возможное, «чтобы загладить свою вину перед родственниками».

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что жителю Уфы пришла повестка с приглашением на мобилизацию уже после объявления о ее завершении. По информации канала, мужчина получил документ в военкомате, куда его направили после телефонного разговора. Мобилизационные мероприятия, как утверждал призывник, пройдут 17 ноября.