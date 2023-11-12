«Фонтанка»: педагога в Петербурге уволили из-за нежелания тестировать ДЭГ

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«Фонтанка» пишет, что в Санкт-Петербурге учительницу немецкого и китайского языков Светлану Карпову вынудили уволиться из школы № 371, поскольку она отказалась предоставить директору отчет об участии в тренировке по дистанционному электронному голосованию. По информации издания, педагог посетовала на то, что новый директор Тимур Акчурин слишком настойчиво требует выполнять задачи, спущенные ему «сверху». В том числе учительскому составу приходилось заполнять тесты на знание Конституции от «Единой России», а детей просили выбрать дружественные и недружественные страны, отмечают авторы материала.

[Для тестирования ДЭГ] я зарегистрировалась и прислала ссылку, но затем нам сказали что-то переслать на почту, а потом рано утром в субботу потребовали срочно номер заявления для отчета в районной администрации. У нас у всех большая нагрузка, у меня по семь уроков каждый день. Эти бесконечные голосования просто выбивают из колеи, — рассказала учительница.

Также педагог предоставила корреспондентам аудиозапись разговора с директором, где тот предложил ей написать заявление на увольнение. Карпова утверждает, что сама звонила в ЦИК и там ее заверили, что она не обязана тестировать систему, это участие добровольное. Сам Тимур Акчурин от разговора с журналистами «Фонтанки» отказался.

В сентябре председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявляла, что дистанционное электронное голосование на выборах президента РФ будет применяться только в тех регионах, у которых имеется необходимый опыт. По ее словам, такая процедура волеизъявления граждан возможна не более чем в 30 субъектах РФ.