«Фонтанка»: небо над Санкт-Петербургом закрыли для беспилотников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В воздушном пространстве Санкт-Петербурга ограничили возможность полета для беспилотников, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в Региональном центре Единой системы организации воздушного движения города (ЕС ОрВД). По данным издания, запрет на полеты БПЛА продлится с 13 по 19 января. Как указали в издании, в дни ограничений на территории Северной столицы пройдут мероприятия в честь 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда.

Ограничение будет действовать до 19 января, до 21:00 UTC, то есть до конца суток московских. Радиус — 100 км, — рассказали в ЕС ОрВД.

7 января губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в небе над городом силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат. По его словам, город атаковали, несмотря на Рождество.

Ранее обозреватель Asia Times рассказал, что Россия одерживает победу в радиоэлектронной борьбе против Украины, уничтожая тысячи беспилотников Киева. По его словам, около 90% украинских БПЛА были уничтожены ВС РФ, из-за чего артиллерии ВСУ приходится вести огонь буквально вслепую. Автор считает, что именно этот фактор позволяет российским войскам реконсолидироваться для наступления.