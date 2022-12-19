«Фонтанка»: на заводе Hyundai в Петербурге объявили о массовых сокращениях

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

На петербургском автомобильном заводе Hyundai объявили о грядущих сокращениях сотрудников, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на работников предприятия. По словам рабочих, увольнения начнутся с 23 января и продолжатся до 17 февраля. Если к тому моменту руководителям завода не удастся снизить численность сотрудников до заданного компанией уровня, с 20 февраля начнутся сокращения по ТК РФ, пишет издание.

Год подходит к концу, но нам до сих пор не удалось восстановить цепочки поставок и подготовить запуск производственного процесса, — говорится в сообщении гендиректора предприятия.

По его словам, причиной сокращения штата стала нехватка автозапчастей, вызванная глобальными перебоями в логистике.

При этом руководители завода надеются, что «по окончании тяжелого периода» им удастся восстановить производство и сокращенных сотрудников предприятия.

В письме, которое прислали работникам Hyundai, уточнили, что условия расторжения рабочих контрактов будут озвучиваться в индивидуальном порядке.

По информации собеседников «Фонтанки», при увольнении компания выплатит работникам 12 окладов. Речь может идти о сокращении до 80% численности штата, при этом само предприятие будут консервировать.

Пресс-служба завода подтвердила намерения расстаться с частью работников. При этом точное число рабочих, которые пойдут под сокращение, концерн называть не стал.

Из-за продолжающейся приостановки производственных процессов компания «Хендэ Мотор» предпринимает шаги по оптимизации штата персонала в России. Компания выполнит все социальные обязательства перед сотрудниками, которых это затронет, включая выплату выходного пособия для уволившихся по соглашению сторон, — заверили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в июле 2022 года в России было произведено 19,4 тысячи легковых транспортных средств, что на 80,6% меньше результата того же месяца прошлого года. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в свою очередь назвал автопром наиболее уязвленной отраслью, заявив о 50% сокращении производства авто.