Актер из «Слова пацана» стал жертвой карманников «Фонтанка»: актер Манько написал заявление о краже смартфона в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Издание «Фонтанка» сообщило, что петербургский актер Александр Манько, известный зрителям по роли участкового в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», пострадал от рук карманников. По его информации, у 31-летнего артиста украли смартфон iPhone 11. Сам Манько уже написал заявление в полицию.

Как уточнило издание, актер обратился в правоохранительные органы примерно в два часа ночи. Манько попросил полицейских найти и привлечь к ответственности злоумышленника, похитившего у него смартфон. Сумма ущерба оценивается в 20 тысяч рублей. Сам артист утверждает, что для него это значительная потеря.

Фото: vk.com/aleksandrmanko Александр Манько

Помимо сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», Александр Манько известен зрителям по эпизодическим ролям в кино. Он также играет в Петербургском Городском театре.

Ранее в Санкт-Петербурге злоумышленник обманул артистку оркестра Мариинского театра Данару Ургадулову, украв у нее денежные средства в размере 6 274 129 рублей. Полиция города ведет розыск преступника.

До этого СМИ сообщали, что в Москве менеджер маркетплейса Wildberries наняла на работу своего брата на один день ради подмены шести смартфонов iPhone 15 Pro Max на муляжи. Она рассчитывала, что схема с увольнением родственника поможет ей избежать наказания.