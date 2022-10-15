«Фонтанка»: факультет свободных искусств и наук СПбГУ не закроют

Фото: artesliberales_spbu/vk.com

Факультет свободных искусств

Факультет свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) не закроют, однако со следующего учебного года на факультете изменится программа, сообщил доцент СПбГУ Валерий Монахов в разговоре с «Фонтанкой». По его словам, направление, вероятно, переквалифицируют под философский уклон, к чему он относится скептически. 14 октября в издании утверждали, что данный факультет будет закрыт.

Что это за учебный план, мне трудно сказать. Если это то, о чём шли дискуссии в прошлом году, то никакого отношения к модели Liberal Arts и современным образовательным технологиям это не имеет. Это будет попытка сделать какой-то слепок с философского факультета, который, по большому счету, никому не нужен, — заявил Монахов.

31 мая председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин отказался от участия в выборах декана факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета. Он занимал эту должность с 2011 года, срок исполнения им обязанностей декана истёк 29 мая. Исполняющим обязанности стала профессор кафедры междисциплинарных исследований и практик в области искусств Нина Савченкова. 5 июля стало известно, что Кудрин уволился из СПбГУ. Глава Счетной палаты сделал это по собственному желанию.