«Фонтанка»: боец СВО пытался изнасиловать 71-летнюю женщину в госпитале

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Издание «Фонтанка» сообщает, что в ночь на 29 мая в Санкт-Петербурге 37-летний участник СВО арестован за попытку изнасилования 71-летней женщины в госпитале. По данным портала, военнослужащий из батальона «Шторм» наблюдался в хирургическом отделении 442-го военно-клинического госпиталя на Суворовском проспекте.

«Фонтанка» пишет, что сама пенсионерка смогла дать отпор военнослужащему, дежурный врач выбил у него нож, а позже им помогли задержать мужчину и связать его руки. Сейчас, по данным издания, инцидентом уже занимается военное управление СКР.

Также, по утверждению «Фонтанки», в потасовке пострадал дежурный врач — военнослужащий нанес ему неглубокую рану.

«Фонтанка» пишет, что полный тезка задержанного мужчины в сентябре 2022 года в Дзержинске уже был осужден на пять лет за попытку изнасилования и угрозы в адрес 56-летней женщины.

Ранее волгоградский каннибал Дмитрий Малышев встретился в зоне СВО с маньяком-расчленителем Александром Масленниковым из Волжского. В соцсетях Малышев опубликовал кадры с Масленниковым и пояснил, что на спецоперацию отправился не для смены обстановки, а для защиты традиционных ценностей. Сослуживец Масленников был осужден за то, что убил, расчленил и закопал в лесу двух девушек, с которыми познакомился в караоке-клубе.