Фонтан кипятка высотой с девятиэтажку забил из-под земли во Владивостоке

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Фонтан кипятка высотой с девятиэтажный дом забил из-под земли во Владивостоке, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, гейзер неожиданно образовался днем 25 апреля во дворе жилого дома на улице Русской. Как отметили местные жители, горячая вода залила несколько балконов и квартир и продолжает разливаться по округе.

На место ЧП уже выехали городские аварийные бригады, специалисты пытаются устранить протечку и ее последствия. По предварительным данным, в результате инцидента обошлось без пострадавших. Однако жильцы признались, что теперь переживают за утепление наружной стены дома. По их словам, если вода попала под обшивку, то может появиться грибок.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Одинцово в многоквартирном доме прорвало трубы и кипяток затопил сразу несколько квартир. По данным источника, жильцы пострадали из-за сильного гидроудара — в помещениях посрывало сантехническое оборудование, вода хлестала из труб, заливая перекрытия. Кроме того, одна из женщин сильно ошпарила ноги.

До этого жительница Ростова-на-Дону и ее полуторагодовалый сын чуть не сварились в кипятке из-за прорыва трубы у соседей сверху. Они спали, как вдруг сверху полился кипяток, а комнату заволокло паром. Мать схватила сына и выбежала на улицу. Отмечается, что хозяйка квартиры выше умерла и в ней никто не жил.