«Там прям фигарит фонтан»: затопленная кипятком парковка попала на видео В Челябинске парковку затопило кипятком после прорыва трубы

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Трубу с кипятком прорвало на парковке в Челябинске, передает Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел на пересечении улиц Эльтонской и Трашутина. На месте работают аварийные службы, площадь затопления уточняется.

Там прям фигарит фонтан, — прокомментировала происшествие очевидица.

На опубликованном видео можно заметить, как вся стоянка окутана густым паром, а из-под земли бьет фонтан кипятка. Некоторые водители пытаются спасти свои машины с затопленной парковки.

Ранее во Владивостоке на улице Русской фонтан кипятка высотой с девятиэтажный дом забил из-под земли. Как отметили местные жители, гейзер залил несколько балконов и квартир. Они также признались, что теперь переживают за утепление наружной стены дома. По их словам, если вода попала под обшивку, то может появиться грибок.

В подмосковном Одинцово до этого в многоквартирном доме прорвало трубы, и кипяток затопил сразу несколько квартир. Жильцы пострадали из-за сильного гидроудара — в помещениях сорвало сантехническое оборудование, вода хлестала из труб, заливая перекрытия. Кроме того, одна из женщин сильно ошпарила ноги, когда стояла по щиколотку в кипятке, пытаясь перекрыть воду и спасти имущество.