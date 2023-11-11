Флирт на сайте знакомств обошелся пенсионерке почти в 5 млн рублей Мошенник с сайта знакомств обманул пенсионерку из Всеволожска на 4,6 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожилая жительница Всеволожска стала жертвой мошенника, с которым познакомилась на сайте знакомств, сообщила пресс-служба МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Мужчина выманил у пенсионерки 4,6 млн рублей.

В ноябре 2021 года 74-летняя женщина познакомилась в интернете с мужчиной. В течение двух лет он под различными предлогами выманивал у нее деньги. В общей сложности пенсионерка совершила 11 переводов. Сейчас злоумышленник с сайта знакомств разыскивается. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Красноярска познакомился с девушкой на сайте знакомств и лишился денег во время попытки пообщаться с ней по видеосвязи. Мужчина рассказал, что новая знакомая сама предложила связаться по видео в сервисе Badoo и отправила ему установочный файл. После этого на смартфон красноярца поступило сообщение о списании средств с кредитной карты.

Девушка перестала отвечать мужчине, а ее анкета на сайте знакомств стала недоступна. В общей сложности у жителя Красноярска украли 4500 рублей. По факту кражи с банковского счета возбуждено уголовное дело. Мошенница разыскивается.