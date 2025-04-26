Флаг России подняли над курским Горналем

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Военнослужащие ВС РФ подняли российский флаг над селом Горналь, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Это последний населенный пункт Курской области, который до этого момента контролировали ВСУ. Журналист опубликовал кадры, как бойцы подразделения 22-го полка 44-го армейского корпуса ВС РФ устанавливают триколор.

22-й полк. Красавцы! Последний оккупированный населенный пункт в Курской области освобожден, — подчеркнул Коц.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину, что операция по освобождению Курской области полностью завершена. По его словам, украинские войска были окончательно выбиты из приграничного региона. Генерал добавил, что попытки украинского командования сформировать на Курщине «стратегический плацдарм», призванный остановить продвижение российской армии в Донбассе, окончились полным провалом.

Путин на встрече с Герасимовым обратился к военнослужащим, участвовавшим в освобождении Курской области от украинских войск. Он поблагодарил бойцов за проявленные мужество и героизм. Глава государства также высоко оценил заслуги 76-й дивизии ВДВ, 116-й дивизии, полка «Ахмат» и морпехов.