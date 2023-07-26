Физик объяснил, почему молния ударила в ребенка в Нижнеудинске Физик Буднев: удар молнии в ребенка в Нижнеудинске мог произойти из-за железной трубы бани

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Удар молнии в десятилетнего мальчика в городе Нижнеудинске Иркутской области мог произойти из-за того, что разряд притянула железная труба бани, в которой ребенок вместе с родственниками спрятался от непогоды, рассказал в беседе с «КП — Иркутск» профессор, доктор физико-математических наук Иркутского госуниверситета Николай Буднев. По его словам, по трубе молния вылетела в помещение, где и поразила ребенка.

Вполне вероятно, что молнию притянула высокая металлическая труба от бани. Заряд попал в печку, а уже оттуда вылетел в помещение, ударив мальчика. Видимо, он был в мокрой одежде, поэтому его зацепило, — пояснил физик.

Инцидент произошел в воскресенье, 23 июля. Ребенок чудом остался жив, отделавшись лишь ожогами и шоком. Как рассказал изданию старший брат пострадавшего, во время грозы они спрятались от непогоды в бане. Затем их оглушил сильный хлопок, при этом никакой вспышки люди не увидели. На ребенке загорелась футболка, и он упал на пол.

Я потушил одежду, взял его на руки и вынес на улицу. Он все это время был в сознании. Но слышали мы друг друга очень плохо из-за контузии. Брат сказал, что не может пошевелить ногами. Он перестал чувствовать их ниже колен. <...> Врачи говорят, что брат родился в рубашке: молния вошла в его правую лопатку и вышла через ногу с той же стороны, — рассказал брат пострадавшего.

Сейчас мальчик находится в реанимации с ожогами спины. Внутренние органы не пострадали, ребенок уже может шевелить ногами, идет постепенное восстановление, сообщает издание.

Ранее генеральный директор частной скорой помощи Лев Авербах рассказал, что в случае, если человек выжил после удара молнии, он может столкнуться с последствиями в виде ожоговых ран и аритмии. Врач добавил, что других заболеваний специалисты за все время наблюдений не выявили.