Физик назвал хранилища Курской АЭС, куда мог рухнуть дрон ВСУ Физик-ядерщик: дрон ВСУ мог рухнуть на хранилище ОЯТ Курской АЭС

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Сухое хранилище отработанного ядерного топлива (СХОЯТ)

На Курской АЭС находятся три хранилища радиоактивных отходов, а также приреакторные хранилища отработавшего ядерного топлива, по которым мог ударить дрон Вооруженных сил Украины, рассказал NEWS.ru физик-ядерщик Андрей Ожаровский. По его словам, на КАЭС работают четыре энергоблока РБМК-1000 — таких же, как на Чернобыльской АЭС.

По моим данным, на КАЭС находятся три хранилища радиоактивных отходов, а также приреакторные хранилища отработавшего ядерного топлива. КАЭС — четыре энергоблока РБМК-1000 — таких же, как на Чернобыльской АЭС. Отходы находятся в твердом состоянии, они менее опасны при атаке, так как твердые вещества даже при серьезном взрыве не могут разлететься на большие расстояния. При атаке на реактор вещества разлетаются на огромные расстояния, так как работающий реактор находится под большими температурами, под большим давлением, поэтому мы видели катастрофические последствия аварии на Чернобыльской АЭС, — уточнил собеседник.

В случае разрушения хранилища, продолжил эксперт, есть шансы собрать радиоактивные вещества. При этом люди, которые будут этим заниматься, получат переоблучение, но все-таки задача более простая, чем после аварии на ЧАЭС, добавил Ожаровский.

Но там есть другой объект, который, возможно, имелся ввиду — это сухое хранилище отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ). Оно довольно недавно построено — в бетонных металлических контейнерах — высотой около пяти метров — хранятся самые страшные ядерные отходы — отработавшее ядерное топливо Курской АЭС, — наполнил эксперт.

Разрушение стены ХОЯТ ни к чему не приведет. Внутри хранилища контейнеры достаточно прочные, способные выдержать падение самолета, объяснил собеседник.

Украинские дроны попытались атаковать Курскую АЭС 26 октября, однако нападение было отражено. Сотрудники станции сообщили, что АЭС работает в обычном режиме.