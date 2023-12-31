Фитнес-тренер сгорела заживо в машине при атаке ВСУ на Белгород

Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru

В Белгороде в результате обстрела со стороны ВСУ 30 декабря погибла 30-летняя спортсменка Александра Лычева, сообщила газете «Известия» ее коллега. По ее словам, девушка сгорела заживо в собственной машине из-за падения украинской ракеты.

Мы дружили, преподавали в одной студии. Я не представляю, как буду без нее, — призналась знакомая погибшей Оксана Кучеренко.

Женщина сказала, что спортсменка была в самом эпицентре взрыва. Сама она находилась неподалеку, машина взорвалась рядом с ней.

По данным RT, Александра работала фитнес-тренером. В день трагедии она планировала встретиться с подругой в центре Белгорода, а после этого собиралась поехать за город отмечать Новый год, рассказала ее коллега.

После обстрела руководитель фитнес-группы провела перекличку в рабочем чате. Александра не отвечала, ее искали до вечера. Гибель подтвердилась после того, как ее тело опознали родители.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела Белгорода 30 декабря погибли 24 человека, в том числе четверо детей. Еще 108 человек числятся пострадавшими.

31 декабря спецборт МЧС доставил на лечение в Москву 25 пострадавших при обстреле Белгорода, в том числе шестерых детей. Самолет Ил-76 с ранеными приземлился в аэропорту Жуковский.