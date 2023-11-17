Фирму из Рязани оштрафовали за продажу поддельных носков Calvin Klein

Фирму из Рязани оштрафовали на 20 тысяч рублей за продажу поддельных носков Calvin Klein, сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Рязанской области. Как уточнили в ведомстве, компания незаконно использовала товарный знак, пишет «МК в Рязани».

Как сообщает издание, правообладатель товарных знаков Calvin Klein Trademark Trust обратился с исковым заявлением к ООО «Гранат». Он требовал взыскать с фирмы 150 тысяч рублей в качестве компенсации за использование логотипа.

Суд установил, что в селе Пехлец Кораблинского района в одном из магазинов фирма реализовывала продукцию с логотипом Calvin Klein. В связи с этим было принято решение частично удовлетворить требования истца и назначить компании штраф в размере 20 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Москве блогер Антон Дудков удерживал в квартире курьера, который доставил ему подделку брендовой сумки. Инфлюэнсер приобрел аксессуар за 500 тысяч рублей, но, когда его привезли, он пришел к выводу, что сумка неоригинальная.

До этого сотрудники ФСБ и МВД раскрыли участников криминальной организации, которая занималась подделкой денежных купюр. Преступная группа действовала с 2018 года. Ежегодно сообщество выпускало до 2 млрд фальшивых рублей.