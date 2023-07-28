Финляндия прекратит выдачу виз в Санкт-Петербурге Финляндия прекратит выдачу виз в Санкт-Петербурге с 1 августа

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Финляндия прекращает обслуживание клиентов в Санкт-Петербурге, сообщили в МИД республики. Решение касается, в том числе, визовых центров VSP. Прием соответствующих документов будет прекращен 1 августа.

Офис VSF в Санкт-Петербурге не будет получать заявления на получение виз и видов на жительство в Финляндии с 1 августа 2023 года, — говорится в сообщении.

В заявлении МИД республики также сообщается о прекращении обслуживания клиентов в посольстве в Москве. Причиной называются «ограниченные ресурсы». Выдача виз будет приостановлена до 31 августа. При этом все заявки, оформленные до 1 августа, обработают в обычном режиме.

Также МИД сообщил, что с 1 сентября посольство в Москве станет единственным функционирующим представительством республики. Дипмиссия будет решать как иммиграционные, так и визовые вопросы.

Ранее президент России Владимир Путин положительно оценил о предложение ввести в стране электронные визы с 1 августа 2023 года. Глава государства поблагодарил вице-премьера Татьяну Голикову за работу над реализацией данной инициативы. Путин выразил уверенность, что введение электронных виз поможет россиянам.