Финансирование в сфере транспорта увеличили в Подмосковье Губернатор МО Воробьев: в Подмосковье увеличили зарплаты ремонтникам автобусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье увеличили финансирование в сфере транспорта, пишет «360» со ссылкой на губернатора Андрея Воробьева. Губернатор Московской области сообщил во время заседания областного правительства, что были увеличены зарплаты тем, кто занимается ремонтом автобусов.

Существенно увеличили финансирование, связанное с модернизацией наших транспортных баз и с повышением зарплат тем, кто ремонтирует автобусы, — рассказал Воробьев.

Губернатор отметил, что в Подмосковье дополнительно приобретаются новые транспортные средства, в том числе по государственной программе лизинга. Также, по каждому виду маршрута, межрегиональному, локальному или межтерриториальному, существует своя схема модернизации.

Кроме того, оптимизация маршрутов не означает сокращение, добавил Воробьев. Такое усовершенствование означает налаживание маршрутов каждого муниципалитета.

Ранее кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила, что Минздрав России выявил существенные отклонения в вопросе организации финансирования скорой медицинской помощи в субъектах страны. Она отметила, что примерно 9 млрд рублей в целом по России отвлечены с целью финансирования скорой медицинской помощи.