Задержанный чиновник недостроил филармонию в Свердловской области «112»: экс-зампреда правительства Забайкалья Дубровина задержали за недострой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» пишет, что задержанный бывший вице-премьер правительства Забайкальского края Игорь Дубровин ранее курировал вопросы капитального строительства в Свердловской области. По данным журналистов, сейчас бывший чиновник находится в Екатеринбурге, а задержали его из-за недостроенной филармонии.

Мужчина до переезда в Читу возглавлял управление капитального строительства Свердловской области. Один из неосуществленных проектов, по сведениям «112», — концертный зал филармонии. Поста в Забайкалье Дубровин лишился 14 декабря. Предположительно, экс-чиновнику вменяют мошенничество. Официального подтверждения этой информации правоохранительные органы пока не дали.

Дубровин в 2017–2019 годах занимал должность заместителя министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, с 2020 года возглавлял Управление капитального строительства в регионе. В июне 2023-го был назначен исполняющим обязанности вице-премьера правительства Забайкальского края.

Ранее суд арестовал бывшего главу самарского правительства Виктора Кудряшова. Арест чиновника продлится до 12 января 2024 года. Кудряшова обвиняют по статье о превышении должностных полномочий при строительстве метро. По данным СМИ, следствие утверждает, что он сфабриковал увеличение стоимости станции в интересах одной из компаний.