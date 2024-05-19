Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» решили обжаловать продление ареста

Фото: Василий Кузьмиченок/АГН «Москва»

Далерджон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы

Басманный суд Москвы принял апелляционную жалобу на постановление о продлении ареста фигурантам дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», следует из базы данных столичных судов. Ранее обвиняемым в совершении преступления увеличили срок содержания под стражей на три месяца.

Как уточняется в карточке дела, жалоба подана на постановление о продлении ареста Джумохону Курбонову, Мухаммаду Зоиру Шарипзоде, Назримаду Лутфуллои и Якубджону Юсуфзоде. Апелляцию рассмотрели в рамках одного заседания. При этом кто именно из четверых фигурантов подал жалобу, не уточняется.

Всего по делу о теракте в подмосковном концертном зале арестованы 12 человек. Их обвиняют в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы. По последним данным, в результате трагедии погибли 145 человек.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что основной организатор теракта в «Крокус Сити Холле» находится за границей. По его словам, российские спецслужбы догадываются, кто это. Раскрывать имен он не стал, сославшись на тайну следствия.