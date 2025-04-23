Фигурантов дела о теракте в Самаре признали террористами Росфинмониторинг внес фигурантов дела о теракте в Самаре в список террористов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Фигуранты дела о теракте около здания кабмина Самарской области Михаил и Сергей Семакины внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщается на сайте ведомства. По версии следствия, один из мужчин утром 27 февраля бросил на лестницу здания областного правительства взрывное устройство.

Семакин Михаил Сергеевич, 06.03.2006, г. Самара, Семакин Сергей Анатольевич, 17.03.1982, г. Куйбышев, — отмечено в перечне.

В результате теракта никто не пострадал. Подозреваемыми оказались Сергей Семакин и привезший его к месту преступления на автомобиле сын Михаил. Возбуждено уголовное дело о теракте (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и незаконном приобретении взрывчатых веществ (п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ).

Ранее певца Эдуарда Шарлота исключили из списка террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга. Отец артиста Валерий Шарлот рассказал, что удивился такому решению, но очень обрадовался за сына. Он добавил, что вместе с адвокатом планирует продолжить оспаривание приговора Шарлота.

Позже в беседе с NEWS.ru Валерий Шарлот отметил, что его сын был исключен из списка террористов и экстремистов Росфинмониторинга, так как была подана соответствующая апелляция. Он подчеркнул, что суд не нашел оснований обвинять его по статье 282 УК РФ.