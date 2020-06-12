Фигурантов дела о подготовке теракта в Крыму арестовали на два месяца

Фото: Пресс-служба ФСБ РФ/РИА Новости

Проездные билеты для поездок в общественном транспорте Москвы продлят тем, кто с 30 марта по 8 июня совершил по ним не более 22 поездок. При большем числе поездок продлить проездной возможно при условии, если с 30 марта по 11 мая совершено не более восьми поездок.

Проездные будут продлены тем пассажирам, которые совершили в период режима самоизоляции с 30 марта по 8 июня (включительно) не более 22 поездок. Если это количество поездок было превышено, но с...