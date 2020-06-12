Фигурантов дела о подготовке теракта в Крыму арестовали на два месяца

Киевский районный суд Симферополя постановил арестовать троих крымчан, которые, по версии спецслужбы, готовили теракт на рынке. Ещё одного фигуранта отправили под домашний арест.
Троим фигурантам — Хорошавину, Лагутину и Кулиевичу — избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, сроком до 10 августа 2020 года, подозреваемому Решетниченко избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на тот же срок, — передаёт «Интерфакс» слова представителя пресс-службы суда Фариды Илимдаровой.
Адвокат Хорошавина Татьяна Почивалова отметила, что её подзащитный имеет на ноге татуировку «за Россию». По её словам, молодой человек в социальной сети «ВКонтакте» «один раз что-то лайкнул».
Адвокаты обвиняемых будут обжаловать арест в Верховном суде Крыма.
Как ранее писал NEWS.ru, ФСБ опубликовала кадры спецоперации по задержанию членов организованной преступной группировки, подозреваемых в подготовке теракта в Симферополе.
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