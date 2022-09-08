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Фигурантам убийства в Ялте предъявили новое обвинение и отправили их в СИЗО

СКР предъявил обвинение фигурантам дела об убийстве в Ялте

Двум жителям Ялты, 37-летнему Владимиру Киковцу и 38-летнему командиру взвода Алупкинской роты специального назначения Кириллу Гонтаренко предъявлено обвинение в совершении убийства в составе группы лиц (п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ), сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. У мужчин провели обыски, в настоящее время они находятся в СИЗО.

В рамках следствия проведен ряд неотложных следственных действий: изъяты и изучены видеозаписи камер уличного наблюдения, проведены обыски по месту жительства фигурантов уголовного дела и осмотр места преступления, назначены судебные экспертизы, допрошены подозреваемые, — говорится в сообщении.

Жертвой преступления стал 34-летний Сергей Сухов. По версии следствия, он вместе с друзьями выпивал в «Автокафе». Внезапно между мужчинами начался конфликт, который перерос в уличную драку. Киковец и Гонтаренко избили друга руками и ногами, после чего насильно затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении. Под утро мужчины привезли Сухова в больницу и скрылись, а пострадавший скончался в медучреждении. Позднее правоохранители нашли автомобиль, в котором находились Киковец и Гонтаренко, и задержали их.

В СК добавили, что в 2001 году один из фигурантов уже привлекался к уголовной ответственности. Он был признан виновным в хищении имущества путем мошенничества и приговорен к 10 годам лишения свободы. Одноклассница Гонтаренко ранее рассказала о его агрессивном нраве, а также то, что что мужчина со школьной скамьи часто ввязывался в драки.

В СК отметили, что один из подозреваемых полностью признал свою причастность к совершенному преступлению. В настоящее время следствие вышло в суд с ходатайством об избрании в отношении одного из обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Аналогичная мера его сообщнику была избрана судом ранее.