Фигурантов дела о подрыве Крымского моста оставили в СИЗО до 8 октября

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Басманный суд Москвы продлил срок ареста фигурантам уголовного дела о теракте на Крымском мосту. Подозреваемые останутся в СИЗО до 8 октября 2023 года, передает ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайства следствия в отношении Артема и Григория Азатьянов, Владимира Злоба, Романа Соломко и Артура Терчаняна и продлил обвиняемым срок содержания под стражей до 8 октября, — сообщили в суде.

Ранее суд продлил на три месяца срок ареста гендиректору ООО «Экстра» Александру Былину, главе ООО «ТЭК 34» Олегу Антипову и предпринимателю Дмитрию Тяжелых.

8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, после чего загорелись цистерны грузового поезда. В результате четыре человека погибли, обрушились два пролета автомобильной части моста в направлении полуострова. СК РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте.

В конце апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выплатить пять миллионов рублей родственникам погибшего при теракте на Крымском мосту, по миллиону на каждого члена семьи.

5 июля на Крымском мосту почти рассосалась пробка из машин в очереди на въезд на полуостров, которая за пару дней перед этим растянулась почти до 13 километров. Но как рассказали крымчане, новая пробка образовалась на выезде из Алушты в сторону Гурзуфа, где из-за дождей с одной стороны дороги съехал грунт. Коммунальщики ремонтируют дорогу, организовано реверсивное движение.