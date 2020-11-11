Фестиваль «Путешествие в Рождество» отменён из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/9fa468ae-2416-11eb-9f31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Московские сезоны

Ежегодный московский фестиваль «Путешествие в Рождество» в этом году проводиться не будет. Об этом заявили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» в этом году проводиться не будет в связи с эпидемиологической ситуацией, — говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что традиционных новогодних ёлок тоже не будет. Однако улицы и площади города при этом украсят праздничной иллюминацией «для создания привычной новогодней атмосферы», информирует «Москва 24».

Фестиваль проходил с середины декабря по середину января. При этом в Москве были открыты более 40 площадок, в том числе на Красной и на Манежной площадях.

Как писал NEWS.ru, власти Москвы ужесточили меры по противодействию распространению коронавируса, в том числе запретили ресторанам, кафе, ночным клубам и барам обслуживать посетителей в ночное время.