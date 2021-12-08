Фермеры подарили боксёрше из Бурятии стадо баранов за серебро на чемпионате

Людмила Воронцова, занявшая второе место на чемпионате России по боксу среди женщин в этом году, похвасталась стадом баранов, которое ей подарили фермеры Джидинского района. Такой подарок они решили сделать в знак признания её спортивных заслуг, пишет «МК в Бурятии».

Кому чемпионских барашек? Как многие из вас знают, я родом из Джиды. Бараны были выращены в степях моего родного края. Хочу продать их под заказ и в любом виде и количестве, — написала Воронцова.

Воронцова взяла второе место на чемпионате России по боксу, который проходил в Челябинске. В финале она уступила Дарье Абрамовой из Тулы. Однако спортсменка не расстроилась, ведь благодаря подаренным баранам «поражение обернулось победой».

Странным образом поражение оборачивается победой. Важно не то, проигрываем ли мы, важно, как мы проигрываем и как благодаря этому изменимся, что нового вынесем для себя, как сможем это применить в будущем, — резюмировала Воронцова.

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