Фермера оштрафовали из-за надписи на поле «Я русский» Фермера из Нижегородской области оштрафовали за съемку поля с дрона

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Фермера из Нижегородской области, который напиcал трактором на поле «Я русский» оштрафовали на 40 тысяч рублей, сообщило ИА Regnum. Отмечается, что взыскание он пoлучил из-за съемки своего творения с помощью дрона.

Мне назначили штраф около 40 тысяч рублей. Я его сразу и погасил. К сожалению, я не знал о запрете на запуск дронов. Кстати, полицейские меня тоже поддержали. Когда приходил в отдел, мне все жали руки. Сказали, что классно было наблюдать за такой акцией и район прославил, — рассказал Николай агентству.

Ранее сообщалось, что фермера разыскивает полиция, поскольку ролик был снят на квадрокоптер, а запуск беспилотников на территории Нижегородской области запрещен.

Запрет на применение беспилотных летательных аппаратов в Нижегородской области действует с 2022 года, однако фермеры из Арзамасского района проигнорировали это требование. Трактористы решили использовать коптер, чтобы запечатлеть с высоты птичьего полета надпись «Я русский», которую они распахали на поле, сопроводив кадры отрывком из одноименной песни SHAMAN.