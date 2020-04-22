Федеральную платформу для цифровых пропусков внедрит 21 регион России

https://static.news.ru/photo/051721a8-84c2-11ea-997f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте Российской Федерации. Об этом сообщили в Минкомсвязи страны.

Платформа позволит работодателям подать через личный кабинет юридического лица на Едином портале госуслуг список сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков. Всего в настоящее время Минкомсвязи получило заявки от 21 субъекта РФ на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков, уточняет «Политика сегодня».

В рамках первой очереди к федеральной платформе подключатся семь регионов Центрального федерального округа — Костромская, Тамбовская, Тульская, Владимирская, Ярославская, Белгородская и Орловская области. Со следующей недели планируется начать внедрение федерального решения в 14 регионах Поволжья, Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока.

Ранее, как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести систему контроля за гражданами посредством цифровых пропусков во всех регионах страны. По его словам, она поможет видеть все перемещения россиян в условиях пандемии коронавируса. По его словам, такая мера чрезвычайно важна для сдерживания и самоизоляции. Мэр отметил, что в течение полутора недель столичным властям удалось наладить и автоматизировать систему пропусков.

В Москве цифровые пропуска с 22 апреля проверяются . Контролировать передвижение будут с помощью фотовидеокамер ПДД для тех, кто ездит на автомобиле, а также с помощью турникетов метро и валидаторов. Перед поездкой с собой рекомендуется взять паспорт или другой документ, указанный при оформлении пропуска.