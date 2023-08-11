Тайфун превратил трассу в Приморье в водопад Федеральная трасса Владивосток — Хабаровск перекрыта из-за тайфуна

Фото: Игорь Онучин/РИА Новости

Движение на 547-м километре федеральной трассы Владивосток — Хабаровск перекрыто из-за тайфуна «Ханун», сообщает администрация Спасского района Приморья в своем Telegram-канале. На видео с места происшествия показана дорога, по которой мощные потоки воды стекают, образуя водопад на обочине.

В связи с переливом воды на 547-м км федеральной трассы Хабаровск — Владивосток в районе аварийного моста перекрыто движение автотранспорта! На трассе Спасск — Варфоломеевка перекрыто движение транспорта в районе моста 2 км + 700 м от «арсеньевского ноля», — говорится в сообщении.

По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, дожди привели к нарушению дорожного сообщения и подтоплению. Наиболее сложная обстановка сложилась в Уссурийске, Михайловском и Надеждинском районах, Октябрьском и Хасанском округах.

Из-за тайфуна «Ханун» в Приморье за три дня может выпасть до 110% месячной нормы осадков.

Ранее гроза и сильный ветер стали причиной отключения электроснабжения примерно у 10 тысяч жителей Курской области. При прохождении грозового фронта были повреждены 15 линий электропередачи.