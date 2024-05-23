«Фашизм прет»: волонтер штаба Прилепина осудил действия ВСУ в Авдеевке Волонтер штаба Прилепина Мезинов назвал действия ВСУ в Авдеевке «фашизмом»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины, отходя из Авдеевки, «поливали город из артиллерии», рассказал NEWS.ru волонтер штаба Захара Прилепина Юрий Мезинов. По его словам, ВСУ проявили в населенном пункте настоящий «фашизм».

Я заехал [в Авдеевку] 19-го. Люди подошли, сказали, что там лежат расстрелянные мирные граждане. Человек с пакетом на голове застрелен в затылок. Но следственные органы будут разбираться. И еще, когда отходили нацики, с агрессией поливали город из артиллерии. То есть у них ненависть, они эти восточные территории не приняли. Потому что люди тут на русском разговаривают. Из западенцев прямо фашизм прет. Эта ненависть межнациональная, — сказал собеседник.

Волонтер добавил, что никогда не интересуется у людей, какую сторону в конфликте они принимают. Мезинов объяснил, что в его задачи входит накормить, напоить и обогреть жителей населенного пункта, в остальных нюансах должны разбираться соответствующие органы.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков допустил, что на место президента Украины Владимира Зеленского могут поставить преемника с радикально-фашиствующими взглядами. Парламентарий отметил, что таких фигур в украинской политике достаточно много.