ФАС заинтересовалась причиной отказа от абортов в клиниках Татарстана ФАС потребовала объяснить причину отказа от абортов в клиниках Татарстана и Крыма

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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) обратилась в министерства здравоохранения Татарстана и Крыма с требованием объяснить причины отказа от абортов в частных клиниках, сообщили в пресс-службе ведомства. Проверка была инициирована после получения жалоб о возможном нарушении законодательства. Отмечается, что клиники отказались оказывать услугу после получения предложения от региональных органов управления.

На основании статей <...> закона о конкуренции ФАС России просит Минздрав Республики Крым и Минздрав Республики Татарстан не позднее 7 рабочих дней с даты получения настоящего запроса представить в ФАС России письменные пояснения по данному вопросу, — говорится в документе.

Представители антимонопольной службы подчеркнули, что в России действует запрет на принятие органами власти решений, ограничивающих конкуренцию. По мнению сотрудников ФАС, действия минздравов Крыма и Татарстана могут подпадать под данную статью. При этом подчеркивается, что запрос не отражает позиции службы на стадии рассмотрения заявлений от граждан.

Врач-гинеколог Любовь Ерофеева ранее раскритиковала предложение запретить аборты в российских частных клиниках. Она подчеркнула, что авторы соответствующего законопроекта не отдают себе отчета о последствиях такого решения. Контролировать исполнение решения в клиниках практически невозможно, добавила она.