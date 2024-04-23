ФАС выявила картельный сговор на торгах по двум нацпроектам ФАС: обнаружен картельный сговор при реализации нацпроектов в Москве и ХМАО

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Специалисты Федеральной антимонопольной службы обнаружили картельный сговор при внедрении нацпроектов «Образование» и «Демография» на 2,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба ФАС. По ее данным, в организации картеля подозревают ООО «Гардарика», ООО «Парк Инвест» и двух индивидуальных предпринимателей.

Признаки сговора обнаружены на торгах на право выполнения проектно-изыскательских работ и строительства нежилых зданий на территории г. Москвы, Приморского края и ХМАО, — говорится в сообщении.

Ранее ФАС возбудила дело против Сбербанка из-за жалобы россиянина на рекламу кредитной организации. В ней крупным шрифтом указывалась привлекательная информация о ставке 12% годовых по вкладу, а иные условия, влияющие на получение дохода, размещались трудным для восприятия текстом. Таким образом потребители получали неполную информацию об условиях, определяющих сумму дохода по вкладу.

До этого ФАС вынесла предупреждение Банку Синара из-за размещения недостоверных сведений о тарифах. При несоблюдении условий, которые не были указаны на сайте организации, с клиентов списывали дополнительную плату в размере 3000 рублей. Служба обязала финансовую организацию устранить последствия нарушения антимонопольного законодательства. По мнению ФАС, действия Банка Синара содержат признаки недобросовестной конкуренции.