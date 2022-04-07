ФАС возбудила дело о сговоре на топливном рынке в Тамбовской области
Сергей Князев
Сергей Князев
13:15, 08 апреля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении участников рынка горюче-смазочных материалов в Тамбовской области — ООО «Промторг», ООО «Премиумторг», ООО «Нефтетранс-Тамбов» и ООО «Эко». Как сообщается на сайте ведомства, эти компании подозреваются в картельном сговоре с целью поддержания цены при проведении торгов на поставку нефтепродуктов для нужд государственных и муниципальных бюджетных учреждений.
Речь идёт о закупочных процедурах для нужд областного государственного казённого учреждения «Пожарно-спасательный центр», Тамбовской городской думы, областного управления Роспотребнадзора <...> и других органов власти, — отмечается в сообщении.
Отмечается, что действия участников торгов могли привести к увеличению бюджетных расходов при закупках горюче-смазочных материалов. В случае установления нарушений компаниям могут быть назначены оборотные штрафы.
Ранее сообщалось, что ФАС раскрыла картельный сговор с участием АО «Сталепромышленная компания», ООО «Сервисный центр металлопроката», ООО «Предприятие „Стройтехцентр“», ООО «А Групп», ООО «Уралметаллстрой», ООО «Управление комплектации и снабжения», ООО «Металлоторговая компания «Красо». Они поддерживали цены на торгах по поставке металлопроката с совокупной начальной ценой примерно в 2,7 млрд рублей. Им грозят оборотные штрафы.