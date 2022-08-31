ФАС оштрафует «дочек» ЛУКОЙЛа за произвольное завышение цен на бензин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба России признала необоснованным завышение цен на бензин компаниями «Лукойл-Центрнефтепродукт» и ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» в Нижегородской области и Пермском крае, о чем говорится на сайте ведомства. Отмечается, что компании пользовались своим доминирующим положением в регионах и сознательно завышали цену. Им будет назначен штраф.

В ходе рассмотрения дел подтвердились факты, что расходы компаний, которые необходимы для розничной реализации бензинов АИ-92 и АИ-95, снижались за счёт уменьшения затрат на покупку нефтепродуктов в оптовом сегменте. Таким образом, объективные экономические основания для повышения стоимости на АЗС отсутствовали, — говорится в сообщении ФАС.

В ведомстве подчеркнули, что подобными действиями дочерние предприятия ЛУКОЙЛа ущемляют права и интересы потребителей в регионах. В связи с этим им были выданы предписания об устранении нарушений.

Главный эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович предупредил россиян о том, что цена на бензин в скором времени может вырасти на несколько процентов. По его словам, есть несколько факторов, способных повлиять на рост стоимости топлива. В том числе это прекращение субсидирования железнодорожных перевозок бензина и дизеля.