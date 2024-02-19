Фанаты устроили массовую драку с Дедом Морозом на спартакиаде

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Эдуард Латыпов на огневом рубеже мужской эстафеты 4 х 7.5 км II Всероссийской спартакиады сильнейших в Златоусте.

В Златоусте, где проходила Всероссийская спартакиада, произошла массовая драка с участием зрителей и Деда Мороза во время соревнований по биатлону, передает «Подъем». Стороны конфликта разошлись мирно и без претензий друг к другу, а ссора, видимо, произошла на эмоциях, заявили изданию в пресс-службе оргкомитета соревнований.

Уточняется, что точные причины драки неизвестны, однако есть две версии произошедшего. Согласно первой, один из фанатов зимнего спорта слишком громко радовался победе команды из ЯНАО, что не понравилось другим зрителям, которые поддерживали сборную из Свердловской области. По другой версии, конфликт произошел, потому что зрители не смогли поделить дорогу при выходе со стадиона. Также известно, что участникам драки не понадобилась помощь врачей.

Потасовка была, но не массовая: три человека, разошлись без претензий, никаких заявлений, видимо, просто на эмоциях были. Вообще спартакиада у нас прошла просто на высочайшем уровне, все трибуны были забиты, народ доволен, — заявили в оргкомитете.

Ранее сообщалось, что команда биатлонистов из Республики Башкортостан, занявшая третье место в спартакиаде, решила передать свои медали спортсменам из Белоруссии. Последние выступали вне зачета, но показали более хорошие результаты, чем сборная из Башкирии.