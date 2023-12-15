Фанатка напала на певицу во время ее выступления на фестивале в Петербурге

Девушка-сталкер напала на певицу во время ее выступления на фестивале косплеев в Санкт-Петербурге, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке». Исполнительница в кигуруми стала жертвой фанатки, которая на протяжении долгого времени преследовала ее. Несмотря на обращение в полицию, злоумышленница все еще мечтает увидеться с певицей.

Инцидент произошел на аниме-фестивале Anicon X-Mas. Там исполнительницы пела песню, когда к ней подбежала зрительница, ее пришлось оттаскивать сразу нескольким организаторам. В травмпункте певице диагностировали ссадины на горле и плече. Позже девушка рассказала в социальных сетях, что знакома с нападавшей.

Как сообщает канал, поклонница из Москвы на протяжении года преследует девушку в соцсетях, после того, как ее заблокируют — начинала писать с фейковых страниц друзьям и родственникам пострадавшей, пытаясь узнать личную информацию и ища встречи. После ситуации на фестивали потерпевшая обратилась в полицию.

Нападавшая рассказала каналу, что она просто хотела обнять певицу на сцене. Она прилетела из столицы в Петербург, чтобы извиниться за свое настойчивое поведение и пообщаться. Она добавила, что продолжить искать встречи с девушкой.