Фанатка из Читы прорвалась на сцену ради объятий с тиктокером Хабибом

Хабиб Шарипов / Фото Соцсети

Фанатка из Читы прорвалась на сцену ради объятий с тиктокером Хабибом Шариповым во время его выступления, сообщает «МК в Чите». Она подбежала к нему, когда блогер пел свой хит «Ягода-малинка», и обняла. Так же пытались поступить ещё две девушки, но их задержала охрана.

Читинка не выпускала артиста около минуты, но сотрудники охраны сумели вывести её. Позднее девушки опять попытались прорваться на сцену, но им не дали этого сделать сотрудники охраны, — рассказал корреспондент издания.

Сам Хабиб отреагировал на произошедшее в своём Telegram-канале.

Жесть! Такого я не ожидал. Еле отцепили девушку, а ещё я думал, это любовь, но запах алкоголя убил всю романтику, — высказался он.

В апреле на концерте комика Нурлана Сабурова в одном из городов США пыталась прорваться на сцену украинка в белом платье с «кровавыми пятнами». Пока охранники пытались поймать и вывести из зала девушку, стендапер пошутил, что у неё просто месячные. Власти Чикаго посчитали шутку неудачной и отменили предстоящий концерт Сабурова.

Израильские организаторы приняли аналогичное решение. Они объяснили, что не могут наблюдать за конфликтом, вызванным приездом комика. «Мы не можем допустить насилие и чтобы кто-то пострадал на мероприятии, характер которого подразумевался как исключительно развлекательный», — сообщили организаторы. По их словам, после инцидента в США часть общества выступила против гастролей Сабурова в Израиле.