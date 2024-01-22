Фан-встреча тиктокера из Благовещенска обернулась массовой дракой Участники фан-встречи тиктокера из Благовещенска устроили драку

Фото: Социальные сети

Группа из семи человек устроила массовую драку в торговом центре Благовещенска, в котором проходила встреча местного тиктокера Дани Ручникова с фанатами, сообщает издание 2×2.su. По его данным, инициаторы драки были недовольны внешним видом блогера, пришедшего на мероприятие с розовыми волосами. Позднее участники потасовки были задержаны сотрудниками полиции.

Инцидент в торговом центре произошел в минувшую субботу, 20 января. По данным источников издания, инициатором драки стал девятиклассник, который ударил тиктокера в лицо. После этого толпа из шести человек начала избивать друга блогера, пришедшего на встречу поддержать его. Позднее на место происшествия прибыли полицейские, которых вызвали сотрудники торгового центра. Им удалось установить и задержать участников драки. Отмечается, что сам Ручников и его друг отказались писать заявления на обидчиков. Полицейские провели с задержанным девятиклассником профилактическую беседу.

Как сообщалось ранее, студенты РАНХиГС устроили массовую драку неподалеку от общежития, расположенного на Волгоградском проспекте Москвы. В руководстве вуза заявили, что личности участников инцидента установлены, с ними работает полиция.