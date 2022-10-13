В компании Пригожина опровергли взятие ВС РФ Опытного под Артемовском В компании Пригожина «Конкорд» сообщили, что населенный пункт Опытное находится под контролем ВСУ

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Евгений Пригожин

Пресс-служба компании «Конкорд» Евгения Пригожина сообщила в соцсети «ВКонтакте» в ответ на вопрос РИА ФАН, что ВСУ сохранют контроль над населеным пунктом Опытное под Артемовском в Донецкой Народной Республике. Согласно тексту сообщения, на его подступах продолжаются тяжелые бои. При этом Иванград, отметили в пресс-службе, перешел под полный контроль ВС РФ. Минобороны эту информацию не комментировало.

Опытное по сей день находится под противником. На его подступах идут тяжелые бои. Поэтому не надо выдавать желаемое за действительное. Если часто передергивать, то у людей будет потеряно доверие к источникам. Еще раз подчеркиваю, Опытное под противником, — говорится в сообщении.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что населенные пункты Иванград и Опытное перешли под контроль ВС России. В штабе пояснили, что территории были освобождены группировкой войск ДНР и ЛНР при поддержке ВС РФ.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко ранее заявил, что ВСУ самовольно покидают позиции под Артемовском. По его словам, это обусловлено низким морально-психологическим состоянием украинских военных, серьезными потерями и потерей связи с командованием.