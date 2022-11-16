Фабрики Краснодарского края перепрофилируют под нужды СВО

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Краснодарские фабрики начнут выпускать продукцию для нужд специальной военной операции России на Украине, пишет EADaily со ссылкой на заявление губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. В настоящее время на Кубани уже более 30 предприятий перепрофилировали свое производство. В частности, швейные фабрики выпускают термобелье, экипировку и спальные мешки.

Одна из краснодарских обувных фабрик перепрофилировала свое производство. На предприятии начали шить берцы для военнослужащих. Сегодня там выпускают почти тысячу пар обуви в месяц. Каждая из них сшита по ГОСТу. Но в отличие от многих аналогов краснодарские берцы теплее и морозоустойчивее. Принципиальный вопрос для нового предприятия — качество и удобство обуви, — написал глава Кубани в соцсети.

Он уточнил, что закупить сырье и приобрести оборудование фабрика смогла благодаря льготному займу от краевого фонда развития промышленности «Первая необходимость».

Программа позволяет получить заем в размере до 30 млн рублей на три года под 1% годовых с отсрочкой погашения основного долга до 1 года. Средства можно направить не только на приобретение сырья и оборудования, но и на увеличение численности сотрудников.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта экипировки российского солдата будущего «Легионер» будет создан костюм «железного человека» из композитной брони. Как рассказал заместитель гендиректора предприятия — производителя бронезащиты «Армоком», участвующего в данных работах, экипировка будет полностью закрывать тело бойца, «как доспехи средневекового рыцаря».