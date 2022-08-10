Фабрика IKEA в Ленобласти возобновит работу с 1 сентября

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Фабрика IKEA в Тихвине возобновит работу с 1 сентября с предпродажной подготовки предприятия. Половина сотрудников при этом будет уволена, остальным обещают сохранить 90% от оклада, сообщается в официальной группе профсоюза предприятия.

С 1 сентября «Икеа Индастри Тихвин» возобновляет работу. Будут работать две смены, неделя через неделю. Оплата — 90% от оклада. В таком режиме предприятие будет, ориентировочно, работать до нового года. Покупателя на предприятие «Икеа Индастри Тихвин» ещё нет, — сказано в сообщении.

Также в профсоюзе компании отметили, что уже официально стартовал процесс продажи «Икеа Индастри» проектной компанией из Швеции при представительстве консалтинговой фирмы. При этом компания IKEA подтверждает расторжение трудовых отношений с 50% подразделениями.

Ранее сообщалось, что шведская компания IKEA завершит онлайн-распродажу товаров в России через неделю, 15 августа, говорится в сообщении на сайте магазина. Уточняется, что физические точки продаж останутся закрытыми.