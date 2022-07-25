«Езжайте в Украину»: мужчину заподозрили в дискредитации российской армии Baza: мужчину в Нижневартовске заподозрили в дискредитации ВС России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нижневартовске против уроженца Чечни возбуждено административное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ и мелком хулиганстве, сообщает Telegram-канал Baza. Судя по записям с камер видеонаблюдения, мужчина не нашел денег на пару бутылок пива и разбил их прямо в магазине. Когда продавцы попросили его убрать за собой, он заявил, что «чеченец никогда не будет стирать русскому».

Сообщается, что мужчина приехал в Нижневартовск из Чечни на заработки. В одном из магазинов он не смог расплатиться за пиво и начал бить бутылки. В ответ на угрозы о привлечении к ответственности он принялся угрожать продавцам «связями чеченцев» и утверждал, что «не боится никого, кроме своего отца и жизни после смерти». Также он высказал претензии продавцу, снимавшему конфликт, и предложил ему «отправиться служить», а не сидеть, «как женщина», в магазине.

Езжайте вон в Украину, слава богу, вас там по 50 тысяч человек каждый день ловят. Слава Америке, слава Украине, — заявил он.

Ранее двоих мужчин в Новосибирске оштрафовали за дискредитацию российской армии. Граждане 32 и 33 лет должны будут выплатить по 30 тысяч рублей за то, что выкрикивали на улице лозунги в адрес Вооруженных сил России. Полицейские составили в отношении них административные протоколы, суд рассмотрел дело 20 июля и назначил наказание в виде штрафов.

Также сообщалось, что в городе Миасс Челябинской области за дискредитацию ВС РФ уволили двух педагогов. Основанием для этого послужило то, что преподаватели в Сети привлекали внимание к протестным акциям против спецоперации на Украине.