Езда машины на автопилоте загнала владельца в долги и попала на видео ГИБДД: машина на автопилоте бесконтрольно проехала 20 кругов под Челябинском

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Машина в поселке Рощино под Челябинском внезапно стала наматывать круги по парковке птицефабрики и мимоходом разбила четыре автомобиля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в ГИБДД. Оказалось, что в транспорте сработал автопилот, из-за которого транспорт проехал 20 кругов. Владелец машины теперь должен выплатить пострадавшим компенсацию.

Как рассказал источник, хозяин транспорта забыл снять машину с передачи и активировал автозапуск. На сделанных камерой видеонаблюдения кадрах заметно, что машина резко стала ездить кругами по парковке, попутно задевая и сбивая рядом припаркованные авто. В ГИБДД уточнили, что официально аварию оформлять не стали, так как участники стихийного ДТП отказались от претензий к коллеге.

Ранее в Сети появилось видео погони полицейских Тихвина (Ленобласть) за красными «Жигулями», которыми управлял 14-летний подросток, машина принадлежит его матери. На опубликованных кадрах видно, что правоохранители сделали несколько предупреждений шоферу, а затем открыли огонь.

Сотрудники ГАИ требовали водителя прекратить движение по трассе Вологда — Новая Ладога. На видео заметно, что несовершеннолетнего шофера постоянно заносило в стороны, что создавало аварийную опасность. Подросток отказался подчиниться требованию стражей порядка, и тогда полицейские сделали несколько выстрелов: один в воздух и три в сторону «Жигулей». После этого машину занесло в сугроб на обочине.