Евгению Хоффман отправили под домашний арест после сожжения паспорта РФ

Фото: МВД РФ

Евгения Хоффман

Блогера Евгению Хоффман отправили под домашний арест на месяц за сожжение паспорта РФ, сообщает Telegram-канал Mash. До 3 февраля она будет находиться в квартире по месту прописки в Дятьково Брянской области.

Хоффман опубликовала видео сожжения российского паспорта. 1 января ее задержали и после допроса завели дело по статье «Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации».

В разговоре с каналом Хоффман заявила, что сожгла старые документы, которые считала утерянными в 2018 году. По ее словам, недавно она получила новый паспорт, а этот нашла дома и решила избавиться от него таким образом. Однако, отмечает Mash, сожженный паспорт девушка получила в 2021 году.

Российская актриса Яна Поплавская сравнила блогера с обезьяной. В своем Telegram-канале артистка написала, что действия, подобные тому, что сделала Хоффман, — результат ЕГЭ и насаждения американских ценностей.

При этом глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила о намерении обратиться в полицию в связи с публичным сжиганием Хоффман своего паспорта. В своем Telegram-канале она высказала предположение, что в момент совершения акции девушка была пьяна, а также может относиться к категории женщин с низкой социальной ответственностью.