«Эвакуируемся срочно»: российское село может уйти под воду Губернатор Шумков призвал жителей села Звериноголовского срочно эвакуироваться

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Жителям села Звериноголовского необходимо срочно эвакуироваться из-за угрозы затопления, сообщил в Telegram-канале губернатор Курганской области Вадим Шумков. По его словам, за два часа уровень воды вырос на 74 сантиметра.

В Звериноголовском на 10:00 уровень воды уже 735, +74 см за два часа. Уровень отметки воды с поста Введенское в 12 км от границы с Казахстаном — уже 10 метров 75 см. <...> Друзья, не ждите еще предупреждений, эвакуируемся срочно, — написал Шумков.

Глава региона добавил, что пост Введенское уже затоплен. Перепад со Звериноголовским округом, расположенным у границы, составил более трех метров. По словам Шумкова, вода идет вверх по течению.

Ранее в Тюменской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятного прогноза по паводкам. Губернатор Александр Моор сообщил, что обстановка в регионе контролируемая. По его словам, наблюдается естественный подъем уровня воды за счет таяния льда и снега. При этом уровень воды в реках Тобол и Ишим прогнозируется высоким.

В Оренбургской области нормализация обстановки с паводками ожидается не раньше 25 апреля. Пока в регионе наблюдается только рост уровня воды в реках. Пик паводка придется на 10 апреля, он коснется 15 населенных пунктов, в том числе Оренбурга.