Эвакуировавшиеся из левобережной части Херсона стали возвращаться в регион Сальдо: эвакуировавшиеся из левобережной части Херсонской области стали возвращаться в регион

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Жители левобережной части Херсонской области, ранее эвакуировавшиеся из-за обстрелов киевских силовиков, начали возвращаться в регион, сообщил ТАСС врио губернатора области Владимир Сальдо. Он подчеркнул, что эвакуация из 15-километровой зоны на левобережной части необязательна, статистика возвращающихся также не ведется. За все время из левобережной части эвакуировались более 150 тысяч херсонцев.

В последние дни, последний месяц наблюдается ситуация, когда люди и возвращаются обратно — в Каховку, Новую Каховку, в Алёшки, в Голую Пристань. <...> Запускаются предприятия, запускаются торговые объекты, — отметил Сальдо.

Ранее представитель экстренных служб Херсона сообщил, что украинские силовики расстреляли в городе 39 пророссийских активистов. Кроме того, он утверждает, что, возможно, ещё 74 человека увезли в неизвестном направлении. Иных доказательств, кроме слов источника, издание не предоставляет.

Представитель экстренных служб добавил, что выехавших граждан якобы запугивают националисты, врываясь в оставленные в Херсоне дома и квартиры и портя их имущество. По его словам, обыски сопровождаются фото- и видеосъемкой для последующего отправления собственникам на левобережной части Херсонской области с целью их устрашения.