Эвакуированные из Белгорода дети массово отравились в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 20 школьников из Белгорода, эвакуированные в детский лагерь «Солнечный» в Санкт-Петербурге, госпитализированы из-за жалоб на недомогание, сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета по здравоохранению. У пятерых из них диагностировали норовирус, продолжается обследование остальных детей.

21 белгородский школьник госпитализирован в связи с жалобами на недомогание. У пятерых выявлен норовирус, продолжается диагностика состояния остальных детей, — говорится в сообщении.

По итогам проверки Роспотребнадзора было установлено, что инфицирование детей не имеет отношения к условиям пребывания в лагере. Госпитализированные школьники находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее Депутат Госдумы Нина Останина обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой поручить провести всестороннюю проверку по случаю заражения детей туберкулезом в школе приморского Дальнегорска. По ее словам, Комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства очень обеспокоен произошедшим.

До этого СМИ сообщали о массовом отравлении рабочих в Калининграде. Следственный комитет России начал доследственную проверку данной информации.