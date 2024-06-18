«Эвакуация через трубу»: боец раскрыл, как вывозили раненых из Авдеевки Лейтенант Ставничий: раненых из Авдеевки эвакуировали по подземным трубам

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Подземные трубы, по которым российским военным удалось проникнуть в тыл противника у Авдеевки, также использовали для эвакуации раненых, рассказал заместитель командира штурмового отряда по военно-политической работе лейтенант Андрей Ставничий. По его словам, через трубу же осуществлялся подвоз боеприпасов, передает Минобороны.

Со всех сторон заходили, включая ту небезызвестную трубу, которой пестрил интернет. Вот мы тогда и думали: кто это, зачем про эту трубу все-таки рассказал? Даже после того, как уже была информация в интернете, мы все равно по этой трубке бегали. Эвакуация, поднос БК (боекомплекта. — NEWS.ru), всего-всего — все осуществлялось через трубу, — рассказал Ставничий.

Благодаря подземным трубам в Авдеевке группа «Ветераны» прорвалась через оборонительные укрепления украинской армии. После этого бойцам ВС РФ удалось занять несколько строений, что позволило основным подразделениям начать штурм. Президент Владимир Путин назвал взятие Авдеевки «особой страницей в истории боевых действий».

Ранее военкор Александр Сладков рассказал, что в Красногоровке штурмовые отряды 5-й бригады идут вперед, несмотря на ожесточенное сопротивление. По его словам, в городе много тел солдат ВСУ, переговоров об обмене или эвакуации нет, противник использует все имеющиеся резервы.