«Это вы ее бросили»: губернатора ХМАО разозлил вопрос о бездомных собаках Губернатор ХМАО Комарова отчитала жительницу после вопроса о бездомных собаках

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Губернатор Ханты-Мансийского округа Наталья Комарова отчитала жительницу, которая задала ей вопрос о бездомных собаках. Женщина пожаловалась, что власти ничего не делают с одной конкретной собакой. Глава региона, в свою очередь, заявила, что граждане сами в ответе за своих животных, а на улице они оказываются, потому что люди их выбрасывают, передает издание «Подъем».

Вы что? Я что, тут буду дворцы строить для бездомных животных? И потом содержать все это? Не наигрались? Извините, что я жестко, но честное слово, уже вот здесь вот. Что вы мне вопросы эти задаете, это моя собака? Это я ее бросила? Это вы ее бросили, — разозлилась Комарова.

Позднее в пресс-службе губернатора заявили, что меры по работе с бездомными животными принимаются. В рамках новой концепции собак отлавливают и помещают в специальные приюты. Там они находятся, пока их не заберет новый хозяин. В настоящий момент в одной лишь Югре открыты 23 приюта на 4885 мест.

Ранее директор Альянса зоозащитников Московской области Юлия Рубцова напомнила, что после окончания дачного сезона число брошенных животных заметно растет. По ее словам, люди оставляют своих питомцев, которые, привыкнув к человеку, уже не способны выживать на улице в одиночку.